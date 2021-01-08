https://news.day.az/world/1305126.html Нефть продолжает дорожать
Нефть продолжает дорожать
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость мартовского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 0,39% и составила 54,59 доллара за баррель.
Как сообщает Day.Az, стоимость 1 барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в феврале повысилась на 0,39% и составила 51,03 доллар.
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