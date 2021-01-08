https://news.day.az/world/1305171.html В Грузии число инфицированных коронавирусом превысило 236 тысяч
В Грузии число инфицированных коронавирусом превысило 236 тысяч
За последние сутки в Грузии выявлено 537 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 34 человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 236 028, число умерших выросло до 2 728.
От коронавируса вылечились 224 189 человек.
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