В Грузии число инфицированных коронавирусом превысило 236 тысяч

За последние сутки в Грузии выявлено 537 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 34 человека. 

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 236 028, число умерших выросло до 2 728. 

От коронавируса вылечились 224 189 человек.