В России выявили 23 652 новых случая заражения COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 23 652, до 3 355 794. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее штаб сообщал о 23 541 выявленном за сутки случае.

В относительном выражении прирост числа заразившихся пять дней подряд не превышает 0,7%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 454 против 506 днем ранее, до 60 911.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) впервые достигла уровня 1,82%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 677. Всего уже здоровы 2 731 129 человек, сообщили в оперативном штабе.

Согласно данным штаба, доля выздоровевших возросла до 81,4% от общего числа заразившихся.