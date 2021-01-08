В России выявили 23 652 новых случая заражения COVID-19
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 23 652, до 3 355 794. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Днем ранее штаб сообщал о 23 541 выявленном за сутки случае.
В относительном выражении прирост числа заразившихся пять дней подряд не превышает 0,7%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 454 против 506 днем ранее, до 60 911.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) впервые достигла уровня 1,82%, следует из данных штаба.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 677. Всего уже здоровы 2 731 129 человек, сообщили в оперативном штабе.
Согласно данным штаба, доля выздоровевших возросла до 81,4% от общего числа заразившихся.
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