В Украине начался жесткий локдаун

Усиленные карантинные ограничения, введенные правительством Украины из-за пандемии коронавируса COVID-19, начинают действовать 8 января. Локдаун продлится до 24 января, пишет РИА Новости.

Помимо этого, Кабмин продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране. Эти меры раньше действовали до конца 2020 года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскритиковала Киев за решение ввести жесткие карантинные ограничения, так как посчитала, что это негативно повлияет на благосостояние украинцев, их доступ к медицине и образованию.

Эксперты утверждают, что январский локдаун не повлечет критических негативных последствий для украинской экономики и ударит по малому и среднему бизнесу не так сильно, как это могло бы быть в декабре прошлого года.

В период действия жестких карантинных ограничений в Украине будут закрыты школы и вузы, при этом детские сады будут работать. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также под запрет попала работа любых рынков, передает Day.Az.

Развлекательные заведения и учреждения культуры закрываются полностью. Торгово-развлекательным центрам запрещается принимать посетителей, кроме желающих купить товары первой необходимости. К ним, согласно решению правительства, относятся продукты питания, лекарственные препараты, средства гигиены, связи, ветеринарные препараты и корм для животных, а также топливо. Работа кафе, баров и ресторанов разрешена только в режиме "навынос".

В условиях жесткого карантина разрешена деятельность банков, почты, станций техобслуживания, ветеринарных клиник, АЗС и гостиниц. Парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи клиентов, без ожидания посетителей внутри. Также под запрет не попадает деятельность, связанная с производством фильмов.

Украинское правительство решило не прекращать работу во время локдауна общественного транспорта.

По мнению министра здравоохранения Украины Максима Степанова, такие меры помогут сократить число заболевших коронавирусом наполовину.