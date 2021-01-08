Верховный лидер Ирана Али Хаменеи запретил вакцины от коронавируса из Великобритании и США.

Как передает Day.Az, об этом он заявил в ходе телевыступления.

Тегеран ожидает получение первой собственной вакцины от коронавируса весной, еще две-три планируется создать к лету. Ранее глава отдела по связям с общественностью Минздрава Ирана Киануш Джаханпур заявил, что Иран готов обеспечить препаратами другие страны.

Первая вакцина уже была введена добровольцам.

Кроме того, сообщалось, что Иран будет иметь в виду российские вакцины от коронавируса, в том числе "Спутник V", при решении вопроса о покупке препаратов против COVID-19 из-за рубежа, а также уже намерен приобрести китайскую вакцину.