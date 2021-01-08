https://news.day.az/world/1305262.html Трамп осудил нападение на Капитолий - ВИДЕО
Трамп осудил нападение на Капитолий - ВИДЕО
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время сосредоточится на передаче власти новой администрации демократа Джозефа Байдена, однако пообещал продолжить свою политическую кампанию в будущем. Он сделал первую запись после двенадцатичасовой блокировки его аккаунта в "Твиттере" из-за последних событий в Вашингтоне.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в своем новом видеообращенииТрамп осудил беспорядки в столице США.
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