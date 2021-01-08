Трамп осудил нападение на Капитолий

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время сосредоточится на передаче власти новой администрации демократа Джозефа Байдена, однако пообещал продолжить свою политическую кампанию в будущем. Он сделал первую запись после двенадцатичасовой блокировки его аккаунта в "Твиттере" из-за последних событий в Вашингтоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в своем новом видеообращенииТрамп осудил беспорядки в столице США.