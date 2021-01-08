Во Франции затягивается вакцинация от коронавируса

За первые пять дней прививочной кампании против коронавируса во Франции вакцину получили около 45 тыс. человек. Такие данные представил министр здравоохранения Оливье Веран. Согласно официально статистике, темпы вакцинации растут, но они по-прежнему значительно отстают от показателей, анонсированных правительством.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, медики опасаются, что недостаточно активная прививочная кампания обернётся ростом заболеваемости COVID-19 и ещё большими жертвами.