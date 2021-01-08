https://news.day.az/world/1305303.html Число умерших от коронавируса в Иране превысило 56 тысяч
Число умерших от коронавируса в Иране превысило 56 тысяч
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 85 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.
Число умерших от коронавируса в Иране достигло 56 018.
За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразился 6 251 человек. Таким образом, число зараженных коронавирусом в Иране достигло 1 274 514.
4 729 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.
Вылечились 1 058 654 человека.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре