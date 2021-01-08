Число умерших от коронавируса в Иране превысило 56 тысяч

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 85 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.

Число умерших от коронавируса в Иране достигло 56 018.

За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразился 6 251 человек. Таким образом, число зараженных коронавирусом в Иране достигло 1 274 514.

4 729 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.

Вылечились 1 058 654 человека.