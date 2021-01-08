Стоимость биткойна обновила исторический максимум

Биткойн в ходе торговой сессии рос на 3,78% и в пике достигал $41 тыс., свидетельствуют данные площадки на 14:48 по бакинскому времени, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Таким образом цена криптовалюты обновила исторический максимум.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.