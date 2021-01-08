В китайском городе ввели военное положение из-за 120 случаев COVID

В китайском мегаполисе Шицзячжуан ввели всеобщий карантин и военное положение, после того как там выявили 120 случаев заражения коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, это самый большой показатель в стране за последние пять месяцев, сообщает китайское телевидение. В городе закрыты школы, жилые комплексы, туда нельзя попасть, приостановлена даже доставка почтовой корреспонденции.

По предварительным данным, вспышка коронавируса была вызвана новым "британским" штаммом.

Напомним, в середине декабря выяснилось, что в Англии выявили ранее неизвестный штамм COVID-19, который позднее попал и в другие страны.

Страны приостановили воздушное и железнодорожное сообщение с Великобританией. В настоящее время на территории Соединенного Королевства введен жесткий локдаун.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, мутировавший штамм коронавируса обнаружили в 22 странах Европы.