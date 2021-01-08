У ковид-больницы в Неаполе образовалась пропасть

В итальянском Неаполе на автостоянке у больницы для пациентов с коронавирусом образовалась огромная пропасть. Очевидцы сообщают, что перед ЧП раздался "рев".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по данным местных СМИ, площадь образовавшейся "воронки" составляет около 2 тысяч квадратных метров.

На дне пропасти оказалось несколько автомобилей. Информации о пострадавших пока не поступало. На месте ЧП работают экстренные службы. Выясняются причины ЧП.