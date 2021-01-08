США обновили рекорд по суточной смертности от коронавируса

Количество скончавшихся за сутки пациентов с коронавирусом в США впервые превысило четыре тысячи.

Как передает Day.Az, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за минувшие 24 часа медики зафиксировали в США 4085 летальных исходов и 274 703 случая инфицирования COVID-19.

Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 21,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 365 тысяч заболевших.

Отмечается, что выздоровели почти 50 миллионов ранее заразившихся.