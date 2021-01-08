Еврокомиссия назвала условие закупки вакцины «Спутник V»

Государства Евросоюза не имеют права вести параллельные переговоры о закупках вакцин от коронавируса и заключать соглашения о "дополнительных или экстренных поставках" препаратов. Об этом в пятницу в ходе пресс-конференции заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в этом смысле существует лишь один формат возможных переговоров, единый для всех 27-ми стран ЕС, а именно - через Брюссель, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

"Ни одно государство не должно от этого отклоняться и проводить параллельные консультации. Учитывая уже имеющийся портфель заказов, а это 2,3 миллиарда вакцин, этого более чем достаточно для вакцинации всего населения ЕС", - приводит слова Урсула фон дер Ляйен РИА Новости. Глава Еврокомиссии добавила, что это решение носит юридически обязывающий характер для всех стран Евросоюза.

Отвечая на вопрос о возможности стран ЕС вести переговоры и заключать контракты на поставку российской вакцины "Спутник V", Урсула фон дер Ляйен отметила, что для этого препарат должен получить полную сертификацию, которая проводится Европейским агентством по лекарственным средствам.