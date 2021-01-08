С 8 по 10 января в Латвии вводится комендантский час, сообщает новостной портал Delfi.ru со ссылкой на решение правительства республики. С 22.00 до 5.00 жители не имеют права покидать свои дома, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Решение вызвано ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекции. С начала пандемии в республике умер 801 пациент с COVID-19. За сутки в странах Балтии зарегистрировано более четырех тысяч новых случаев, из них в Латвии - 1,2 тысячи, в Литве - 1,9 тысячи, в Эстонии - 788.

Комендантский час не распространяется на граждан, направляющихся на работу или с работы, выполняющих служебные обязанности. Выйти из дома граждане имеют право лишь в аптеку или ветеринарную клинику.

Предыдущий комендантский час перестал действовать 4 января. Но сегодня власти были вынуждены вернуть ограничительные меры.