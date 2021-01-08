Гражданам ЕС запретят въезжать в Великобританию по ID-картам вместо паспортов

Граждане стран ЕС с октября этого года потеряют право въезжать на территорию Великобритании, предъявляя национальные ID-карты вместо паспортов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета Daily Telegraph.

По словам собеседника издания, данный шаг, который был еще несколько лет назад анонсирован британскими властями, связан с тем, что поддельные европейские ID-карты часто используют преступники, нелегальные мигранты и террористы. Известно, что высококачественные поддельные удостоверения личности граждан ЕС были у исполнителей терактов в Париже и аэропорту Брюсселя.

"Эти документы являются одними из самых ненадежных среди тех, что предъявляются на границе, и связаны едва ли не с самым большим количеством нарушений. Нам также известно, что ими пользуются организованные преступные группы", - заявил Daily Telegraph представитель британского МВД.

Ежегодно власти Великобритании отмечают тысячи попыток въехать на территорию королевства по фальшивым документам. По данным издания, чаще всего на использовании поддельных итальянских или греческих ID-карт попадаются граждане Албании и Украины. Такими документами нелегальных мигрантов снабжают преступные организации, специализирующиеся на незаконной транспортировке людей через государственные границы.

Как отмечается в докладе Агентства ЕС по контролю внешних границ Frontex, за последние годы существенно выросло как количество циркулирующих на территории сообщества поддельных удостоверений личности, так и качество подделок.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы, в том числе правила перемещения внутри сообщества. Теперь гражданам ЕС, стран ЕЭЗ, а также Швейцарии необходимы визы для того, чтобы оставаться в Великобритании больше полугода. Великобритания также запретила въезд на территорию королевства жителям ЕС, которые в прошлом были приговорены к тюремному заключению сроком в один год или более.