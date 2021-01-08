Упавший в России самолет столкнулся с другой воздушной машиной

Легкомоторный самолет Piper 28, рухнувший недалеко от аэродрома Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области, во время набора высоты столкнулся с только взлетевшим Cessna 150, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По предварительным данным, Cessna с бортовым номером RA-1448G взлетела в 13:39, а потерпевший крушение Piper (RA-2659G) - спустя минуту. Еще через минуту, в 13:40, они столкнулись над территорией посадочной площадки.

Пилоту Cessna удалось посадить воздушную машину, которая получила лишь небольшие повреждения. Судьба Piper оказалась печальна: он рухнул на землю и перевернулся, из четверых находившихся на борту людей выжить удалось только ребенку, сейчас он находится в больнице. В то же время в МЧС не подтвердили информацию о малолетнем пассажире на борту.

Прокуроры проводят проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов.