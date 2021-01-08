Во Франции одобрили использование вакцины Moderna

Верховный комитет по здравоохранению Франции одобрил использование вакцины Moderna против коронавируса. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFM, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вакцина может использоваться для прививки людей в возрасте от 18 лет и старше, в том числе пожилых людей, в связи с ее эффективностью и удовлетворительной переносимостью", - сообщили в комитете.

Ранее Европейское агентство по лекарственным препаратам рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna. Ее рекомендуется использовать для лиц старше 18 лет. Решение о выдаче временного регистрационного удостоверения было выдано по итогам всесторонней оценки данных относительно качества, безопасности и эффективности препарата.