Финляндия приостановит авиасообщение с Великобританией и ЮАР

Финляндия продлевает приостановку пассажирского авиасообщения с Великобританией, а также временно прекращает авиасообщение с ЮАР до 18 января из-за выявления там более заразного штамма коронавируса. Об этом сообщило в пятницу Агентство транспорта и связи Финляндии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы прекращаем пассажирские авиаперевозки в Финляндию с 11 по 18 января из Великобритании, Ирландии и ЮАР", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что медики в Финляндии к понедельнику зарегистрировали в общей сложности 17 случаев заражения новыми штаммами коронавируса из Великобритании и ЮАР.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил о выявлении учеными страны нового варианта коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразным. Обладающий более высокой степенью заразности штамм был обнаружен также в ЮАР.