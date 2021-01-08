Первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса выявлен в Румынии

Первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса, обнаруженного ранее в Великобритании, выявлен в Румынии. Об этом сообщило в пятницу Радио Румынии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У пациента легкая форма заболевания, и он проходит назначенный курс лечения на дому", - приводит радио слова представителя Национального института инфекционных заболеваний имени Матея Балша в Бухаресте. Речь идет о 27-летней женщине из уезда Джурджу (юг страны). По имеющимся данным, она не выезжала из Румынии, отметил он, и уездное Управление здравоохранения проведет детальное эпидемиологическое расследование.

Как сообщила в пятницу группа стратегических коммуникаций, созданная в Румынии для мониторинга ситуации с распространением инфекции, за прошедшие 24 часа в стране заразился коронавирусом 4 841 человек, умерли 96 инфицированных. Всего в Румынии после начала пандемии коронавирусом заразились 663 799 человек, 595 007 инфицированных вылечились, 16 506 пациентов умерли.

Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Румынии 26 февраля 2020 года. 16 марта в стране было введено чрезвычайное положение сроком на 30 дней. 14 апреля оно было продлено на месяц. 14 мая чрезвычайное положение сменил режим тревоги, который предполагает некоторое смягчение введенных ранее властями ограничительных мер. С тех пор этот режим продлевается ежемесячно.