https://news.day.az/world/1305434.html Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена
Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена
Действующий президент США республиканец Дональд Трамп не будет участвовать в церемонии инаугурации избранного главы государства демократа Джозефа Байдена 20 января, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Всем кто спрашивал: я не собираюсь быть на инаугурации 20 января", - говорится в опубликованном в пятницу сообщении Трампа в Twitter.
По данным источника агентства Reuters, действующий президент намерен до церемонии отправиться в штат Флорида в свое поместье Мар-а-Лаго.
Это третья запись главы Белого дома в соцсети после снятия 12-часовой блокировки с его аккаунта.
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