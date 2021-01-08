Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп не будет участвовать в церемонии инаугурации избранного главы государства демократа Джозефа Байдена 20 января, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Всем кто спрашивал: я не собираюсь быть на инаугурации 20 января", - говорится в опубликованном в пятницу сообщении Трампа в Twitter.

По данным источника агентства Reuters, действующий президент намерен до церемонии отправиться в штат Флорида в свое поместье Мар-а-Лаго.

Это третья запись главы Белого дома в соцсети после снятия 12-часовой блокировки с его аккаунта.