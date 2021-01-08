https://news.day.az/world/1305439.html Кадры крушения самолета в России - ВИДЕО
Кадры крушения самолета в России - ВИДЕО
Появилось видео с места крушения самолета в в Ломоносовском районе Ленинградской области у "Гостилиц".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Напомним, что три человека погибли - пилот и два пассажира, и один пострадал при падении легкомоторного самолета.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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