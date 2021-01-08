Кадры крушения самолета в России

Появилось видео с места крушения самолета в в Ломоносовском районе Ленинградской области у "Гостилиц".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Напомним, что три человека погибли - пилот и два пассажира, и один пострадал при падении легкомоторного самолета.

Представляем вашему вниманию данное видео: