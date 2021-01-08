Новый вирус-мутант распространяется быстрее обычного

Новый штамм коронавируса, выявленный в декабре в Великобритании, распространяется быстрее, чем обычный вариант. Об этом заявила в пятницу на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Новая информация поступает постоянно, - отметила она. - Последние данные свидетельствуют, что обычный вариант распространяется не так быстро, как выявленный в Великобритании штамм. И здесь мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5".

В то же время, подчеркнула ван Керкхове, имеющаяся информация свидетельствует о том, что нет никакой разницы в том, каким образом распространяется вирус. "Соответственно, нет никаких изменений в отношении того, как мы должны противостоять этому варианту, в том числе использовать средства индивидуальной защиты, - сказала эксперт. - Однако нам необходимо работать более усердно, чтобы прерывать цепочки передачи. А осложняется этот процесс тем, что параллельно продолжает циркулировать и обычный вариант коронавируса".

В том, что касается смертности и заразности, "нет никаких свидетельств того, что выявленный в Соединенном Королевстве вариант является более опасным", добавила она.

В середине декабря британские ученые сообщили об обнаружении мутировавшего варианта коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. По предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен.