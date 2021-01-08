Премьер-министр Канады назвал Трампа подстрекателем штурма Капитолия

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо полагает, что действующий президент США Дональд Трамп спровоцировал своих сторонников на штурм здания американского Конгресса 6 января, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"То, что мы видели [в Вашингтоне 6 января], было нападением на демократию бунтовщиков, подстрекаемых действующим президентом [Трампом] и другими политиками", - заявил он в пятницу журналистам. По его словам, канадцы были шокированы штурмом Капитолия. "Насилию нет места в наших сообществах, и экстремисты не добьются успеха", - добавил премьер-министр.

"Я думаю, что очень важно, что мы находимся здесь, чтобы защищать демократию", - сказал он, отвечая на вопрос, не повредит ли такое его заявление отношениям Канады и США. "За последние четыре года мы поняли, что администрация Трампа трудно предсказуема", - сказал глава канадского правительства, отвечая на вопрос о том, ожидал ли он, что подобные события могут произойти в Конгрессе США. Трюдо добавил, что ему "грустно будет читать об этом событии в учебниках истории".

6 января сторонники Трампа попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе один полицейский.