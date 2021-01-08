В США предложили ликвидировать понятия "он, она, отец и мать"

Больше никаких традиционных понятий. "Он, она, отец и мать" - этим словам в "гендерно нейтральном" Конгрессе нового созыва будут не рады. Инициатором стала демократка Нэнси Пелоси. Она надеется сделать Палату представителей "самой инклюзивной в истории".

Как передает Day.Az со ссылкой на Иносми, комитет Палаты представителей по вопросам норм предусматривает создание нового Специального комитета по вопросам экономического неравенства и роста справедливости. Этот специальный комитет "будет решать проблемы неравенства, в основе которых лежат признаки расы, цвета кожи, этнической принадлежности, религии, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентификации, инвалидности, возраста и национального происхождения", говорится в опубликованном в пятницу сообщении.

Сообщается также, что комитет будет "с уважением относится ко всем видам гендерной принадлежности и заменит в регламенте Палаты представителей все местоимения и слова, обозначающие родственные связи, на гендерно-нейтральные".

В резолюции Палаты представителей указано, какие конкретно термины и местоимения употреблять больше не следует. Морской термин "seamen" (моряки) будет заменен гендерно-нейтральным "seafarers", не имеющем в своем составе "men" (мужчины). Аналогичная ситуация со словом "chairman" (председатель), в новой директиве его заменят на "chair".

"В пункте 8(с)(3) правила XXIII следует убрать "отец, мать, сын, дочь, брат, сестра, дядя, тетя, двоюродный брат, двоюродная сестра, племянник, племянница, муж, жена, тесть, свекор, теща, свекровь, зять, сноха, шурин, золовка, отчим, мачеха, пасынок, падчерица, сводный брат, сводная сестра, единокровный брат, единокровная сестра, внук и внучка" и заменить их на "родитель, ребенок, сиблинг родителя, двоюродный сиблинг, ребенок сиблинга, супруг, родители супруга, ребенок супруга, сиблинг супруга, приемный родитель, приемный ребенок, сводный сиблинг, единокровный сиблинг, ребенок детей"", - говорится в резолюции.

Изменения в языке также положили конец фразе "он/она подает заявление об отставке", её заменили на "уволиться". Фраза "он/она воздерживается".будет заменена на "этот член, делегат, постоянный представитель воздерживается", а вместо "сам/сама" - "сами".

По мнению спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi) и председателя комитета по вопросам норм Джеймса Макговерна (James P. McGovern), эти меры сделают Палату представителей "самой инклюзивной в истории".