В мире за сутки выявили более 771 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 86,74 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 771 тыс., передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 13,6 тыс., превысив 1,89 млн.

По состоянию на 19:43 мск 8 января в ВОЗ поступили сведения о 86 749 940 инфицированных и 1 890 342 умерших. Число заразившихся увеличилось на 771 527, умерших - на 13 696.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 56% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (437 306), на втором месте - регион Европы (264 504), на третьем - Юго-Восточная Азия (30 243).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 21 170 475. Далее следуют Индия (10 413 417), Бразилия (7 873 830), Россия (3 355 794), Великобритания (2 889 423), Франция (2 682 250), Италия (2 220 361), Испания (2 024 904), Германия (1 866 887), Колумбия (1 719 771), Аргентина (1 676 171) и Турция (1 481 764).