Пелоси выдвинула Трампу ультиматум

Демократы в палате представителей Конгресса США приступят к процедуре отстранения с поста президента Дональда Трампа, если тот немедленно не уйдет с должности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в письме спикера нижней палаты Нэнси Пелоси к однопартийцам.

"Если президент немедленно не уйдет с должности неотвратимо и добровольно, конгресс приступит к действию", - говорится в документе, опубликованном телеканалом NBC News.

По подсчетам телеканала, за отстранение Трампа от должности уже высказались не менее 230 конгрессменов, только один из них - республиканец.

Ранее сообщалось, что Пелоси высказала предпочтение в пользу добровольного ухода Трампа или применения 25-й поправки к конституции, а не импичмента. В 2019 году демократы уже пытались провести импичмент, который прошел подконтрольную им палату представителей, однако республиканское большинство в сенате не допустило этого.

В соответствии с поправкой, если вице-президент Майк Пенс и большая часть кабинета Трампа заявят о его недееспособности, Пенс автоматически станет и.о. президента, а затем дело перейдет в конгресс. Если даже конгресс задержит принятие решения, Пенс на все время рассмотрения будет и.о. президента.

В среду сторонники Трампа вскоре после митинга, где он призвал их идти к конгрессу оспаривать выборы, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Лидеры демократов в конгрессе призвали отстранить Трампа от должности.