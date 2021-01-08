В Армении развалена система безопасности Армении

Ситуация взрывоопасная, возможны непредсказуемые развития. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил лидер армянской оппозиции Вазген Манукян в послании министру иностранных дел Ара Айвазяну, директору СНБ Армену Абазяну, главе Генштабе, генерал-полковнику Онику Гаспаряну.

"Наша страна в крайне опасной ситуации. У нас огромные человеческие и территориальные потери. Наш суверенитет снизился. Система безопасности Армении развалена. Мы продолжаем идти на уступки и нести потери в связи с антигосударственными решениями потерпевшего поражение премьер-министра. Наше общество не знает, с кем и о чем он договорился... Ситуация взрывоопасная, возможны непредсказуемые развития", - сетует Манукян.