Трамп отдаст приказ о ядерном ударе - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обсудила с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, как не дать "нестабильному" действующему президенту Дональду Трампу начать военные действия или отдать приказ о ядерном ударе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Об этом сообщает CNN.
"Этим утром я поговорила с председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли о доступных мерах предосторожности, чтобы не дать нестабильному президенту инициировать военные действия или приказать нанести ядерный удар, получив коды запуска", - говорится в сообщении.
Телеканал не уточняет, как Милли отреагировал на слова Пелоси.
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