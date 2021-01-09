Трамп отдаст приказ о ядерном ударе

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обсудила с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, как не дать "нестабильному" действующему президенту Дональду Трампу начать военные действия или отдать приказ о ядерном ударе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Об этом сообщает CNN.

"Этим утром я поговорила с председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли о доступных мерах предосторожности, чтобы не дать нестабильному президенту инициировать военные действия или приказать нанести ядерный удар, получив коды запуска", - говорится в сообщении.

Телеканал не уточняет, как Милли отреагировал на слова Пелоси.