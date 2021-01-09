Япония вводит режим ЧП из-за коронавируса

Власти префектуры Гифу в центральной части Японии приняли решение самостоятельно ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) на ее территории из-за резкого распространения нового коронавируса. Об этом в субботу сообщает агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в связи с ЧП руководство Гифу попросило местных жителей не выходить вечером из дома без необходимости, а также призвало владельцев питейных заведений сократить время их работы для предотвращения заражений.

7 января премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга ввел до 7 февраля режим чрезвычайной ситуации в столичной зоне Большого Токио с населением 37,2 млн человек, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба, в связи с масштабным распространением коронавируса. Кроме того, аналогичный режим самостоятельно ввело руководство префектуры Миядзаки на юго-западе страны по 22 января.

Ситуация с коронавирусом в Японии стала ухудшаться с ноября, в декабре рекорды суточного прироста числа заразившихся и летальности начали регулярно обновляться, а в январе распространение инфекции достигло взрывных темпов. Так, 5 января в стране было выявлено 4 912 случаев заражения, 6 января - 6 001, 7 января - 7 570. Общее число случаев инфицирования в Японии с начала эпидемии превысило 275 тыс., зафиксировано почти 4 тыс. летальных исходов.