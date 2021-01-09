https://news.day.az/world/1305485.html За сутки в Германии коронавирусом заразились 24 694 человека, умерли 1083
За сутки в Германии коронавирусом заразились 24 694 человека, умерли 1083
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии за минувшие сутки выросло на 24 тысячи.
Как передает Day.Az, об этом говорится в данных Института Роберта Коха.
По данным института, за последние 24 часа в стране зарегистрировали 24 694 случая инфицирования коронавирусом, скончались 1083 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Всего с начала эпидемии в Германии зафиксировали 1 891 581 случай заражения и 39 878 летальных исходов. Выздоровели более 1,5 миллиона человек.
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