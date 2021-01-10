Трамп заявил, что блокировка аккаунта в Twitter не заставит его замолчать

Действующий президент США Дональд Трамп подверг критике блокировку своего аккаунта в социальной сети Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее администрация Twitter на постоянной основе заблокировала его учетную запись в этой соцсети.

"Нас не заставишь замолчать!" - сказано в заявлении Трампа, которое распространил Белый дом.

Также заявление было опубликовано в официальном аккаунте президента США, но cоцсеть сразу же удалила его.

По словам Трампа, он предсказывал, что это произойдет. "Мы ведем переговоры с различными другими сайтами, и скоро у нас будет большое объявление", - написал он.

Политик сообщил, что изучает возможность создания собственной платформы.

Нынешний глава Белого дома также подчеркнул, что "Twitter заходит все дальше и дальше в запрете свободы слова".

"Сегодня работники Twitter координировались с демократами и радикальными левыми, удалив мой аккаунт с платформы, чтобы заставить замолчать меня - и вас, 75 миллионов замечательных патриотов, которые проголосовали за меня, - заявил Трамп.

Как стало известно до этого, аккаунты Трампа в Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat были заблокированы.