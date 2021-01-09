В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,3

Сеть сейсмических станций Казахстана зафиксировала в субботу землетрясение магнитудой 4,3 на территории Алма-Атинской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки министерства образования и науки республики.

По ее данным, подземный толчок был зафиксирован в 09:18 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 65 км к северу от Алма-Аты на территории Казахстана. Очаг залегал на глубине 5 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Сведений об ощутимости нет.