Вакцинация от COVID-19 началась в 42 странах

В 42 странах мира на сегодняшний день начались кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Вакцинация проводится безопасными и эффективными препаратами. Речь идет о 36 государствах с высоким уровнем дохода и шести - со средним.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

"Мы четко видим проблему - у стран с низким уровнем дохода и большинства - со средним пока вакцин нет. Мы должны и можем решить эту проблему через программы COVAX и ACT-Accelerator", - сказал глава ВОЗ.

Гебрейесус отметил также, что ВОЗ рассчитывает в ближайшие дни получить от китайских властей сведения о возможных сроках поездки в КНР международной группы экспертов, которая должна заняться выяснением происхождения нового коронавируса.

"Мы находимся в контакте с китайскими официальными лицами, и они согласились в ближайшие дни поделиться с нами данными о конкретных датах поездки. Мы ожидаем, что даты поездки удастся зафиксировать на будущей неделе", - пояснил гендиректор ВОЗ.