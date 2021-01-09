https://news.day.az/world/1305516.html За сутки в Грузии выявлено 2058 случаев заражения коронавирусом
За сутки в Грузии выявлено 2058 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Грузии выявлено 2058 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 22 человека скончались.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 238 086, число умерших - 2 750.
От заболевания вылечились 224 718 человек.
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