За сутки в Грузии выявлено 2058 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Грузии выявлено 2058 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 22 человека скончались.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 238 086, число умерших - 2 750.

От заболевания вылечились 224 718 человек.