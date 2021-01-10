Над Антарктикой закрылась огромная озоновая дыра

В конце декабря 2020 года над Антарктикой закрылась озоновая дыра, которая осенью достигала огромных размеров. Как передает Day.Az, об этом заявила официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис на брифинге в Женеве.

С середины августа прошлого года дыра быстро увеличивалась и к 20 сентября достигла уже пиковых размеров - 24,8 млн квадратных км.

Таких размеров и глубины озоновая дыра могла достичь из-за сильного, стабильного и холодного полярного вихря, а также из-за очень низких температур в стратосфере. Нюллис отметила, что она закрылась позже, чем обычно.

Таким образом, она стала "самой продолжительной с момента начала мониторинга озонового слоя 40 лет назад", пишет ТАСС.

Специалисты напомнили, что такие же метеорологические факторы спровоцировали появление "рекордной озоновой дыры над Арктикой в 2020 году". А образованная в 2019 году дыра над Антарктикой была "необычно маленькой и непродолжительной".