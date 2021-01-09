https://news.day.az/world/1305525.html В китайском мегаполисе ввели военное положение из-за 120 случаев COVID-19
В китайском мегаполисе ввели военное положение из-за 120 случаев COVID-19
В китайском мегаполисе Шицзячжуан ввели всеобщий карантин и военное положение, после того как там выявили 120 случаев заражения коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Это самый большой показатель в стране за последние пять месяцев, сообщает китайское телевидение. В городе закрыты школы, жилые комплексы, туда нельзя попасть, приостановлена даже доставка почтовой корреспонденции.
По предварительным данным, вспышка коронавируса была вызвана новым "британским" штаммом.
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