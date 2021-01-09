Ключевой чиновник США по контролю над вооружениями ушел в отставку

Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд подал в пятницу в отставку.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в тот же день газета The Washington Post.

По данным газеты, Форд 7 января уведомил подчиненных в разосланном им письме по электронной почте о том, что завершит работу на нынешнем посту "через неделю после завтрашнего дня", то есть 15 января. Он писал, что для него было "огромной честью и привилегией" трудиться во внешнеполитическом ведомстве, в том числе временно исполнять обязанности заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, а также благодарил коллег за совместную работу. Однако 8 января дипломат отправил тем же адресатам новое послание, в котором пояснил, что вынужден пересмотреть прежнее решение. "Я не могу продолжать служить в администрации [США] в то время, когда некоторые готовы смотреть сквозь пальцы на мятеж против дорогой для меня страны, конституцию которой я свято поклялся поддерживать и защищать, или даже подстрекать к нему", - цитирует газета новое письмо Форда. По ее свидетельству, в прошении Форда об отставке на имя президента США Дональда Трампа говорится, что дипломат просит считать его уже уволившимся.

Отметим, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Демократы в Конгрессе обвинили республиканца Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии. В знак протеста против действий Трампа и беспорядков на Капитолийском холме, в ходе которых в том числе погибли несколько человек, ряд чиновников нынешней американской администрации подали в отставку. Среди них были в том числе двое министров - транспорта и образования.