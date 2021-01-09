Под лавиной в Норильске подросток потерял всю свою семью

На месте схода лавины под Норильском завершились поисково-спасательные работы. По данным МЧС, найдены все, кто был в домиках, заваленных снегом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

ЧП случилось примерно в полночь местного времени. Уже к часу ночи на месте были спасатели и волонтеры.

Первыми из-под завалов самостоятельно выбрались два человека - они пострадали не сильно. Первый человек, найденный поисковой группой, - 14-летний подросток, у него множественные переломы и обморожения - он провел под снегом 4 часа. Чуть позже спасатели нашли его 38-летнюю мать - она была мертва. В 11 часов утра извлекли тело еще одного члена этой семьи, самого маленького - полуторагодовалого ребенка. В 13 часов местного времени нашли главу семьи - 45-летнего мужчину, он тоже не выжил.

"Основная сложность проведения поисково-спасательной операции - в большом количестве снежных завалов и завалов строительного мусора. Работы при этом не могут быть усилены строительной или дорожной техникой, поскольку место ЧП находится на склоне горы", - пояснил Игорь Лисин, начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

Домики стояли непосредственно под склоном горы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". Следственный комитет проводит проверку.

"В рамках расследования уголовного дела допрашиваются свидетели и очевидцы. Изымается интересующая следствие документация. Также устанавливается принадлежность строений. Будет дана правовая оценка правомерности их нахождения в указанном месте и законность использования", - сообщила Ольга Шаманская, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

На данный момент работы закончены, волонтеры и спасатели сделали все, что в их силах.