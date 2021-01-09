Забаненный в популярных соцсетях Трамп решил создать свою

Социальная сеть Twitter навсегда удалила личный аккаунт Дональда Трампа. Объяснили это тем, что президент США якобы призывал к насилию, поэтому его лишили такой возможности. Вместе с ним аккаунтов лишились и двое помощников Трампа.

Тогда Трамп воспользовался официальным президентским Twitter, чтобы написать, что намерен создать собственную соцсеть. Но эти сообщения тоже вскоре были удалены, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Помимо Twitter Трампа забанили в Twitch, Facebook, Youtube и Instagram.

Параллельно Демократическая партия объявила о намерении уже на будущей неделе запустить процедуру импичмента Трампа. Американские СМИ сообщают, что начало этому может быть положено уже в понедельник. Однако лидер республиканского большинства в Сенате заявил, что серьезные вопросы, требующие голосования, верхняя палата Конгресса сможет обсудить только после инаугурации Джо Байдена.

Между тем газета Politico со ссылкой на источник в администрации сообщила, что Дональд Трамп "пришел в ярость" и "потерял рассудок", после того как Twitter удалил его аккаунт. Теперь он пытается выяснить, какие у него есть варианты​​.

Однако представители соцсети уже заявили, что будут пресекать все попытки Трампа обойти блокировку учетной записи. Доступ к правительственным учетным записям @POTUS и @WhiteHouse закрываться не будет, но использование будет ограничено.

Ситуацию с блокировкой аккаунта президента США прокомментировал сенатор Алексей Пушков. По его мнению, Трампу объявили "беспощадную войну". "Это еще один символ оруэлловского мира в США и сигнал всем, у кого на этот счет еще остались иллюзии", - считает политик.