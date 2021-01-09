Британцы отказываются от вакцинации Pfizer, опасаясь побочных эффектов

Во Всемирной организации здравоохранения признали: "британский" штамм коронавируса COVID-19 распространяется быстрее обычного. А в США вовсе ждут новую мутацию, вероятно, еще более опасную. Об этом сообщает CNN со ссылкой на правительственный доклад.

Позже эту информацию в американском центре по контролю заболеваемости опровергли, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Но опасения остаются. Врачи признались: вакцинация в Великобритании идет с трудом. Хотя британцев, как оказалось, пугает не это. Пятая часть жителей королевства отказывается от прививки американским препаратом Pfizer. Людей пугают побочные эффекты, которых с каждым днем становится все больше.