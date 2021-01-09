Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал в воду близ Джакарты

Пассажирский самолет компании Sriwijaya Air упал в субботу в Яванское море близ Джакарты, в районе острова Лаки. Об этом сообщает новостной портал Detik, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным представителя местных властей, информация о крушении самолета была получена в районе 14:30 по местному времени (11:30), в настоящее время идет поисковая операция.