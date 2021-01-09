https://news.day.az/world/1305603.html Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал в воду близ Джакарты
Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал в воду близ Джакарты
Пассажирский самолет компании Sriwijaya Air упал в субботу в Яванское море близ Джакарты, в районе острова Лаки. Об этом сообщает новостной портал Detik, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным представителя местных властей, информация о крушении самолета была получена в районе 14:30 по местному времени (11:30), в настоящее время идет поисковая операция.
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