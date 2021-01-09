https://news.day.az/world/1305606.html В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 82 человека
В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 82 человека
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 82 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказала представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.
Число умерших от коронавируса в Иране выросло до 56 100. За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразились 5 924 человека. Таким образом, число зараженных коронавирусом в Иране достигло 1 280 438.
4 686 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.
Вылечились 1 067 466 человек.
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