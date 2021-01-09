В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 82 человека

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 82 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказала представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.

Число умерших от коронавируса в Иране выросло до 56 100. За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразились 5 924 человека. Таким образом, число зараженных коронавирусом в Иране достигло 1 280 438.

4 686 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.

Вылечились 1 067 466 человек.