Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом в Москве

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова доставлена в одну из московских больниц с коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщил представитель актрисы Ефим Спектор, передает Day.Az.

"Она уже третий день находится в городской больнице. Госпитализирована поле положительного результата на коронавирус", - сказал Спектор.

Он уточнил, что актриса проходит лечение в обычной, не реанимационной палате. "Она нормально держится", - отметил он.

Лия Ахеджакова родилась 9 июля 1938 года в Днепропетровске (Украинская ССР). С 1977 года служит в "Современнике". Она играла в таких спектаклях, как "Спешите делать добро" Михаила Рощина, в "Квартире Коломбины" Людмилы Петрушевской, "Восточной трибуне" Александра Галина, "Виндзорских насмешницах" Уильяма Шекспира.