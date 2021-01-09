https://news.day.az/world/1305617.html Иран запретил тестирование иностранных вакцин на своих жителях
Иран запретил тестирование иностранных вакцин на своих жителях
Иностранные компании больше не смогут тестировать свои вакцины от коронавирусной инфекции на жителях Ирана. Об этом заявил президент страны Хасан Роухани, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Иностранные компании хотели предоставить нам вакцины для тестирования их на иранском народе. Но министерство здравоохранения страны предотвратило это", - сообщил иранский лидер.
Как отмечает агентство, Роухани не назвал компании, препараты которых оказались под запретом.
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