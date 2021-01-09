Иран запретил тестирование иностранных вакцин на своих жителях

Иностранные компании больше не смогут тестировать свои вакцины от коронавирусной инфекции на жителях Ирана. Об этом заявил президент страны Хасан Роухани, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Иностранные компании хотели предоставить нам вакцины для тестирования их на иранском народе. Но министерство здравоохранения страны предотвратило это", - сообщил иранский лидер.

Как отмечает агентство, Роухани не назвал компании, препараты которых оказались под запретом.