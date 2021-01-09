https://news.day.az/world/1305625.html В Испании три человека погибли из-за самой сильной за полвека бури
В Испании три человека погибли из-за самой сильной за полвека бури
По меньшей мере три человека погибли из-за обрушившейся на большую часть Испании бури, которая сопровождается снегопадами, сильными порывами ветра и дождями.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу на пресс-конференции министр внутренних дел королевства Фернандо Гранде-Марласка.
"С сожалением [должны сообщить] о трех погибших", - отметил глава МВД. В частности, два человека стали жертвами удара стихии в автономном сообществе Андалусия, еще один - в автономном сообществе Мадрид. Министр заявил, что речь идет "о самой сильной буре за последние 50 лет".
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