https://news.day.az/world/1305627.html В США выявили более 283 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более 283 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 283 тысячи, скончались 3456 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 283 204 случая заражения COVID-19.
Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 21,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 368 тысяч заболевших.
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