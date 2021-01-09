Что известно о крушении индонезийского Boeing

Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал 9 января в Яванское море близ Джакарты.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, на борту находились 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа.

- Самолет последний раз был замечен над акваторией Яванского моря в районе северной части острова Ява. Boeing 737-524 выполнял рейс из Джакарты в город Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан).

- По данным портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета лайнер набирал высоту, но после отметки в 3,3 тыс. метров резко снизился на 3 тыс. метров меньше, чем за минуту. Сигнал был потерян через четыре минуты после взлета.

- Национальное поисково-спасательное агентство (НПСА) Индонезии сообщило, что предполагаемые обломки Boeing были найдены у берегов Джакарты.

- НПСА пока не располагает данными о нахождении иностранных граждан в лайнере.

- Самолет эксплуатировался 26 лет.

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