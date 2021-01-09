Индонезийские спасатели нашли обломки пассажирского Boeing, потерпевшего крушение

Национальное поисково-спасательное агентство (НПСА) Индонезии сообщило, что предполагаемые обломки Boeing были найдены у берегов Джакарты.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, наземные службы не получали сигнала бедствия от экипажа самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, разбившегося в акватории Яванского моря.

Заместитель руководителя национального поисково-спасательного агентства Сурио Аджи заявил, что ни один из лайнеров, в том числе данный борт, не подавал сигналов", - отметил он. "Кроме того, спутниковые системы соседней Австралии также не зафиксировали никаких сигналов", - добавил представитель ведомства. "На данный момент мы не можем сказать, почему не был передан аварийный сигнал", - отметил Сурио.

По его словам, специалисты узнали о том, что что-то произошло, "только после того, как была потеряна связь с бортом".