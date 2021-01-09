Радостные пассажиры индонезийского Boeing перед трагедией

В сети опубликованы кадры, на которых предположительно изображены пассажиры Боинга 737-500 перед полётом.

Как передает Day.Az, близкие провожали их в аэропорту, однако через несколько минут после взлёта самолет с радаров исчез. И упал в Яванское море.

Родственники прибыли в аэропорт Понтианак, все они ждут официальных данных. Есть ли выжившие после крушения, пока не ясно. На распространенных кадрах можно заметить детей.