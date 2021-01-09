https://news.day.az/world/1305632.html Радостные пассажиры индонезийского Boeing перед трагедией - на борту были дети - ВИДЕО
Радостные пассажиры индонезийского Boeing перед трагедией - на борту были дети - ВИДЕО
В сети опубликованы кадры, на которых предположительно изображены пассажиры Боинга 737-500 перед полётом.
Как передает Day.Az, близкие провожали их в аэропорту, однако через несколько минут после взлёта самолет с радаров исчез. И упал в Яванское море.
Родственники прибыли в аэропорт Понтианак, все они ждут официальных данных. Есть ли выжившие после крушения, пока не ясно. На распространенных кадрах можно заметить детей.
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