Десятки водолазов ВМС Индонезии начнут 10 января поиски жертв крушения Boeing

Примерно 40 водолазов Военно-морских сил (ВМС) Индонезии начнут в воскресенье, 10 января, поиски жертв крушения самолета авиакомпании Sriwijaya Air, разбившегося в акватории Яванского моря.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Detik со ссылкой на представителя военно-морских сил Фаджара Роханди.

"Военнослужащие уже прибыли на место проведения операции, но из-за неблагоприятных погодных условий и темноты поиски начнутся в воскресенье [10 января]", - уточнил он. Вместе с тем представитель ВМС признал, что "поиски будут возможны только при хорошей погоде, сейчас высота волн достигает двух метров".

Фаджар Роханди также уточнил, что "установлен предварительный район крушения самолета, но потребуется дополнительная проверка точных координат".

В Министерстве транспорта Индонезии сообщили, что на поиски лайнера отправлены семь кораблей морской и береговой охраны.